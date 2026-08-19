Evolution Metals Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Evolution Metals Technologies hat sich am 17.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Evolution Metals Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.320 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch