Evolution Gaming Group Un präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Evolution Gaming Group Un hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 1.51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.46 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2.14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 592.6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 605.3 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch