Evolus veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Evolus äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.12 USD gegenüber -0.270 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz wurden 84.1 Millionen USD gegenüber 69.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch