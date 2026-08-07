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07.08.2026 06:37:00
Evolus veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Evolus äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.12 USD gegenüber -0.270 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Beim Umsatz wurden 84.1 Millionen USD gegenüber 69.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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