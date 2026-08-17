Evolable Asia öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Evolable Asia präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14.10 JPY gegenüber 32.03 JPY im Vorjahresquartal.

Evolable Asia hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.39 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch