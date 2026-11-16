Evolable Asia legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Evolable Asia hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 39.96 JPY. Im Vorjahresquartal waren 7.01 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Evolable Asia mit einem Umsatz von insgesamt 10.69 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 32.31 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 56.97 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 79.47 JPY je Aktie generiert.

Der Jahresumsatz wurde auf 37.81 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 28.10 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch