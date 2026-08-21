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21.08.2026 06:37:00
Evogene hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Evogene hat am 18.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Evogene ein Ergebnis je Aktie von -0.620 USD vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 60.23 Prozent auf 0.4 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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