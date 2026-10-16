EvoAir legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

EvoAir hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.04 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8.33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0.1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0.1 Millionen USD umgesetzt.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0.150 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EvoAir -0.550 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat EvoAir 0.32 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14.29 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 0.28 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch