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28.08.2026 06:37:00
EVN: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
EVN präsentierte am 27.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.03 EUR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2.67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 646.1 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 629.3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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