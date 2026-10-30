Evli B präsentierte Quartalsergebnisse

Evli B hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.33 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.390 EUR je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 31.7 Millionen EUR, gegenüber 36.7 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13.62 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch