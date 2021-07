Eviation dévoile l'avion tout électrique Alice et se prépare pour le vol inaugural

Sur la voie de la certification, la conception de l'avion Alice optimise les performances, la manipulation et les opérations avec les clients

ARLINGTON, Washington, 1er juillet 2021 /PRNewswire/ -- Eviation Aircraft , un fabricant mondial d'avions entièrement électriques, a dévoilé « Alice », son avion tout électrique, dont le vol inaugural est prévu plus tard cette année. La configuration de production, qui a été optimisée grâce à des enseignements tirés du monde réel et aux avis des clients, a tracé le parcours d'Alice vers la certification et la mise en service prévue en 2024.

Alice, un avion conçu pour neuf passagers et deux membres d'équipage, ne produit aucune émission de carbone. Il est extrêmement silencieux et son coût par heure de vol est infime. L'avion est propulsé par deux unités de propulsion électrique magni650 de magniX , les seuls systèmes de propulsion électrique éprouvés en vol à cette échelle. Le système avancé de commandes de vol électriques a été fabriqué par Honeywell, le leader du marché dans ce domaine. Le système de batterie Alice à haute densité énergétique et à volume unique est fabriqué à partir de cellules de batterie que l'on trouve actuellement sur le marché et ne dépend pas des progrès futurs. Ces technologies et éléments de conception éprouvés permettent aux pilotes de se familiariser et d'avoir confiance en Alice. Elles offrent également une expérience de vol supérieure aux passagers, ce qui devrait accélérer la commercialisation de l'appareil.

« Partager la conception de notre avion Alice constitue un jour spécial pour Eviation et nos partenaires. Cela représente également l'étape finale dans notre voyage itératif vers le premier vol d'Alice », a déclaré Omer Bar-Yohay, PDG d'Eviation. « L'aviation électrique continuera à ouvrir de nouvelles possibilités de voyages régionaux abordables et durables dans le monde entier. Alice est prête à faire de ces possibilités une réalité prochainement. »

« C'est un avion magnifique qui représente l'avenir du vol, tout simplement », a déclaré Roei Ganzarski, directeur exécutif d'Eviation. « Ajoutez à cela des émissions nulles, moins de bruit et des coûts d'exploitation considérablement réduits, et les communautés seront connectées comme jamais elles ne l'ont été auparavant. Et ce, plus tôt que vous ne le pensez. »

À propos d'Eviation Aircraft

Basé dans l'état de Washington, Eviation Aircraft Inc. met au point et fabrique des aéronefs électriques performants afin de faire de l'aviation une solution compétitive et durable pour la mobilité régionale des biens et des personnes. Ses unités de propulsion électrique, ses batteries à haute densité énergétique, sa gestion énergétique obéissant à une mission et sa cellule innovante ont été conçues dès le départ pour le vol électrique. Rendez-vous sur www.eviation.co.

