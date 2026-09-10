EVI Industries präsentierte Quartalsergebnisse

EVI Industries hat am 08.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.17 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.140 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10.83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 110.0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 121.9 Millionen USD ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.480 USD. Im Vorjahr hatte EVI Industries 0.490 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14.56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 446.57 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 389.83 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch