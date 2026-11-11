EVI Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

EVI Industries stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EVI Industries 0.110 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4.32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 113.0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 108.3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch