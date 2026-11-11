EVgo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

EVgo präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.14 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.090 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat EVgo mit einem Umsatz von insgesamt 91.4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0.95 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch