EVgo gewährte Anlegern Blick in die Bücher

EVgo hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei -0.15 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.100 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15.69 Prozent auf 82.7 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 98.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch