Evexia Lifecare stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Evexia Lifecare liess sich am 24.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Evexia Lifecare die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2.76 Prozent auf 250.2 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 257.3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch