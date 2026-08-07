Everus Constr Group präsentierte Quartalsergebnisse

Everus Constr Group hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.03 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Everus Constr Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33.65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.23 Milliarden USD im Vergleich zu 921.5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch