Evertz Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Evertz Technologies hat am 14.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.10 CAD, nach 0.160 CAD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 118.3 Millionen CAD – ein Plus von 5.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Evertz Technologies 112.1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch