Evertec: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Evertec liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Evertec die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.49 USD. Im Vorjahresviertel hatte Evertec 0.510 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 283.0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Evertec 228.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch