Evertec stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Evertec hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei 0.09 USD. Im letzten Jahr hatte Evertec einen Gewinn von 0.620 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 274.8 Millionen USD – ein Plus von 19.69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Evertec 229.6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch