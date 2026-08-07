Everspin Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Everspin Technologies hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.15 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 18.7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch