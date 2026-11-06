Eversource Energy: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Eversource Energy stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.92 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.990 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 2.98 Milliarden USD, gegenüber 3.22 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7.51 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch