Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’282 1.8%  SPI 18’827 1.9%  Dow 49’911 1.2%  DAX 24’919 2.1%  Euro 0.9150 -0.1%  EStoxx50 6’027 2.7%  Gold 4’691 2.9%  Bitcoin 63’370 0.2%  Dollar 0.7789 -0.5%  Öl 102.1 -7.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Alcon43249246Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Partners Group2460882Rheinmetall345850Swiss Re12688156Novartis1200526ABB1222171
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
IonQ-Aktie dennoch tiefer: D-Wave-Konkurrent meldet Rekordquartal zum Jahresauftakt
Paukenschlag im KI-Markt: OpenAI lockert Microsoft-Fesseln
Beyond Meat verbessert Profitabilität - Aktie dennoch deutlich unter Druck
Fluence Energy-Aktie zieht an: Siemens-Tochter schlägt EPS-Erwartungen deutlich
Ausblick: Opendoor Technologies legt Quartalsergebnis vor
Suche...
eToro entdecken

Eversource Energy Aktie 27018501 / US30040W1080

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.05.2026 22:48:22

Eversource Energy Reveals Increase In Q1 Income

Eversource Energy
58.60 EUR -0.96%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Eversource Energy (ES) reported a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings totaled $606.84 million, or $1.61 per share. This compares with $550.78 million, or $1.50 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 9.5% to $4.50 billion from $4.11 billion last year.

Eversource Energy earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $606.84 Mln. vs. $550.78 Mln. last year. -EPS: $1.61 vs. $1.50 last year. -Revenue: $4.50 Bln vs. $4.11 Bln last year.

In eigener Sache

Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie

Im Vorfeld der hauseigenen Fachmesse 'Sapphire' steigt die Spannung bei SAP-Anlegern: Mit wachsendem Cloudgeschäft, konkreten KI-Perspektiven und einer gedrückten Bewertung eröffnet sich eine Tradingchance - vorausgesetzt, der Konzern liefert.

Weiterlesen!