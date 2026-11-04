EverQuote A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

EverQuote A präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.49 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.500 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 218.1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 173.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch