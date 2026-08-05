EverQuote A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

EverQuote A hat am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0.53 USD gegenüber 0.390 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24.55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 195.1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 156.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch