Pandora Media Aktie 12507253 / US6983541078
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09.09.2026 07:09:40
Everpure To Join S&P 500
(RTTNews) - Everpure, Inc. (P), a manufacturer of computer hardware and data storage technology, Tuesday announced that it will join S&P 500, prior to opening of trading on Monday, September 21.
"Joining the S&P 500 is a powerful validation of the disciplined execution and progress our team has delivered quarter after quarter. As enterprises race to make their data AI-ready, this milestone reflects the strength of our financial results and the confidence the capital markets place in our strategy. We are energized for what's ahead.", said Tarek Robbiati, Chief Financial Officer of Everpure.
On Tuesday, shares closed at $101.14, up 1.63% on the New York Stock Exchange.
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