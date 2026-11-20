Everpure A hat am 18.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Everpure A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.160 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.46 Milliarden USD – ein Plus von 51.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Everpure A 964.5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch