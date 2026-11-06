Everlon Synthetics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Everlon Synthetics stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.70 INR. Im Vorjahresquartal waren -3.510 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 9.2 Millionen INR, gegenüber 53.7 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 82.88 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch