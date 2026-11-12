Everlight Electronics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Everlight Electronics lud am 11.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1.51 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.29 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17.02 Prozent auf 5.76 Milliarden TWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.92 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch