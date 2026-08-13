Everlight Electronics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Everlight Electronics hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 1.23 TWD. Im letzten Jahr hatte Everlight Electronics einen Gewinn von 0.730 TWD je Aktie eingefahren.

Everlight Electronics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.36 Milliarden TWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.07 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch