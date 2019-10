everis et Uniken signent une entente pour transformer l'identité numérique du centre de contact

- Les deux sociétés offriront la solution REL-ID d'Uniken destinée avant tout aux appareils mobiles, qui vise à accroître l'engagement tout en réduisant la fraude et en améliorant l'expérience de l'utilisateur de centre de contact

- La prestation d'un mécanisme de communication sécurisé et hautement authentifié avec l'utilisateur est un élément critique pour les exigences de sécurité PSD2 à des fins de conformité

MADRID, 21 octobre 2019 /CNW/ - everis, la société multinationale de services consultatifs, et Uniken, une société de premier plan de sécurité et de gestion des identités et de l'accès (IAM), ont signé une entente mondiale permettant de fournir les services d'Uniken à la clientèle d'everis.

La solution REL-ID d'Uniken permet aux clients de s'authentifier lorsqu'ils téléphonent au centre de contact en utilisant des méthodes d'authentification robustes réservées habituellement aux canaux numériques. Cette technologie élimine les questions fondées sur les renseignements permettant d'identifier une personne (PII) et aide les deux parties à confirmer mutuellement l'identité du client sans friction ainsi qu'à réduire la durée des appels dans une proportion de 30 à 45 secondes. Les appels sortants provenant du centre d'appels sont authentifiés de façon sécuritaire pour offrir à la clientèle la certitude complète d'être en communication avec une société réputée et non un fraudeur, sans les irritants que posent les PII et les connexions par rappel. De plus, toute demande de service ou transaction peut immédiatement être communiquée au client et signée de façon numérique et sans répudiation depuis l'appareil, réduisant ainsi le recours aux formalités administratives de même qu'aux sites de clients sécurisés, et diminuant grandement les délais de traitement. La solution REL-ID prend aussi en charge l'authentification omnicanal et la signature de transaction, qu'il s'agisse d'appareils mobiles, d'Internet, de robots conversationnels, d'assistants numériques ou de services de messagerie.

Du côté du secteur financier, la solution REL-ID d'Uniken est conforme à la réglementation PSD2 SCA (Strong Customer Authentication) pour l'authentification sécurisée à facteurs multiples, la détection de menaces aux points de terminaison, dont la détection de logiciels malveillants, les communications chiffrées sécurisées vers une application mobile, ainsi que la signature numérique des détails de transaction et de réponse de client pour appuyer la non-répudiation.

En plus d'aider les banques à se conformer aux prochaines exigences PDS2 SCA, everis et Uniken travailleront ensemble pour démontrer comment la plate-forme REL-ID peut être appliquée à d'autres secteurs pour rendre les connexions des clients plus sécuritaires et plus intéressantes, indépendamment du canal utilisé. L'amélioration de la position de sécurité des applications mobiles facilite le déploiement de nouvelles capacités et place l'application mobile sécurisée au centre de l'architecture plus large de sécurité de l'organisme. Cela permet le retrait d'éléments encombrants servant à l'authentification traditionnelle, comme les mots de passe, les mots de passe à utilisation unique (OTP), les jetons et l'utilisation de renseignements permettant d'identifier la personne. De plus, la mise sur pied d'un canal de communication sécurisé, en temps réel et fortement authentifié avec l'utilisateur final, contribuera certainement à procurer un service proactif, ciblant les offres à clic unique utiles et utilisables, et provoquant un engagement numérique global plus important.

Gustavo Garcia Olmo, directeur à everis, déclare : « Le canal du centre de contact est l'un des éléments clés pour de nombreuses organisations, car il y a grandement place à l'amélioration tant sur le plan de l'efficacité que celui de la satisfaction de la clientèle. À everis, nous aidons les sociétés à atteindre leurs cibles d'affaires en intégrant des technologies cognitives pour tirer le meilleur parti des agents virtuels en synergie avec les agents humains, et en fournissant des solutions sécurisées et sans heurts qui permettent à nos clients de se sentir en sécurité au sein d'un environnement de confiance, ce qui améliore la satisfaction et stimule les ventes. »

Selon Bimal Gandhi, chef de la direction d'Uniken : « Même si le mobile est désormais le canal de facto pour le consommateur, les banques doivent continuer de desservir chacun des canaux. Les institutions financières doivent fournir des mécanismes de sécurité qui répondent aux rigoureuses normes réglementaires tout en satisfaisant les attentes des consommateurs en matière de simplicité, de constance et d'harmonie lors des interactions par appareils mobiles, Web, centre d'appels, clavardage et assistant numérique. Je suis très fier qu'everis ait reconnu comment la solution REL-ID assure une sécurité inégalée et améliore l'expérience depuis un seul kit SDK. »

