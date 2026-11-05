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05.11.2026 14:03:18
Evergy Q3 Net Income Rises; Increases 2026 Adj. EPS Guidance Range
(RTTNews) - Evergy (EVRG) reported third quarter GAAP earnings of $612.9 million, or $2.59 per share, compared to $475.0 million, or $2.03 per share, for the third quarter 2025. Adjusted earnings and adjusted earnings per share were $609.9 million and $2.58 per share, respectively, compared to $475.1 million and $2.03, respectively, in third quarter 2025.
The company raised 2026 adjusted EPS guidance range to $4.35 to $4.50 from original guidance range of $4.14 to $4.34. The company reaffirmed long-term adjusted EPS annual growth target of 6% to 8%+ through 2030 based on the original 2026 adjusted EPS guidance midpoint of $4.24. The company expects annual adjusted EPS growth to exceed 8% beginning in 2028 and through 2030.
The Board declared a dividend on common stock of $0.7225 per share payable on December 18, 2026. The dividends are payable to shareholders of record as of November 20, 2026.
David Campbell, CEO, said: "We are also pleased to announce the signing of three amendments to previously signed electric service agreements that, in total, are expected to drive approximately 250 megawatts of incremental load, further augmenting the affordability benefits for our customers as provided by the large load power service tariff."
In pre-market trading on NasdaqGS, Evergy shares are down 0.68 percent to $85.62.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
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Analysen zu Evergy Inc Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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