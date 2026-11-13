Evergreen Marine legte Quartalsergebnis vor

Evergreen Marine gab am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 21.53 TWD gegenüber 10.04 TWD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 51.43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 96.92 Milliarden TWD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 146.77 Milliarden TWD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch