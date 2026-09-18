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18.09.2026 06:37:00
EVERGENT INVESTMENTS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
EVERGENT INVESTMENTS hat am 15.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.22 RON beziffert, während im Vorjahresquartal 0.130 RON je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde auf 164.5 Millionen RON beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 137.7 Millionen RON umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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