EVERGENT INVESTMENTS liess sich am 23.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat EVERGENT INVESTMENTS die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20.5 Millionen RON – eine Minderung von 0.63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 20.7 Millionen RON eingefahren.

Redaktion finanzen.ch