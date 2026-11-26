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26.11.2026 06:37:00
EVERGENT INVESTMENTS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
EVERGENT INVESTMENTS liess sich am 23.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat EVERGENT INVESTMENTS die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20.5 Millionen RON – eine Minderung von 0.63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 20.7 Millionen RON eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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