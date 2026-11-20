Evergen Infrastructure hat am 18.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.02 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Evergen Infrastructure ein Ergebnis je Aktie von -0.050 CAD vermeldet.

Evergen Infrastructure hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.3 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18.86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch