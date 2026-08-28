Evergen Infrastructure legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Evergen Infrastructure hat am 27.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0.100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 71.22 Prozent auf 4.8 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch