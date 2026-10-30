Everest Reinsurance Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Everest Reinsurance Group lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6.12 USD gegenüber 6.09 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14.03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.71 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 4.32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch