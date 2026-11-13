Everest Organics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Everest Organics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.80 INR. Im letzten Jahr hatte Everest Organics einen Gewinn von 1.19 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5.14 Prozent auf 483.8 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 510.0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch