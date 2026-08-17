Everest Organics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Everest Organics hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.15 INR. Im Vorjahresviertel hatte Everest Organics 1.45 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 484.3 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 538.1 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch