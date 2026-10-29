Everest Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Everest Industries äusserte sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.31 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -11.480 INR je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Everest Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.19 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 3.06 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch