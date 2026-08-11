Eveready Industries (India) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Eveready Industries (India) hat am 08.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5.09 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4.16 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 4.08 Milliarden INR gegenüber 3.74 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch