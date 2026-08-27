Everdisplay Optronics (Shanghai) A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Everdisplay Optronics (Shanghai) A hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Everdisplay Optronics (Shanghai) A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.03 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.020 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 1.37 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6.43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.46 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch