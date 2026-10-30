Evercore Partners A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Evercore Partners A gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3.93 USD, nach 3.41 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12.51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.05 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.18 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch