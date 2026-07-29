Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’557 -0.1%  SPI 20’391 -0.1%  Dow 52’747 1.0%  DAX 25’433 -0.1%  Euro 0.9341 0.1%  EStoxx50 6’263 -0.4%  Gold 4’028 0.0%  Bitcoin 52’915 1.2%  Dollar 0.8201 0.1%  Öl 88.3 5.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Logitech2575132Sika41879292Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
UBS AG bescheinigt Neutral für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Ausblick: Rivian Automotive gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Hermès-Aktie verliert dennoch zweistellig: Geschäfte ziehen wieder an
Ausblick: Apple informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
EssilorLuxottica-Aktie dennoch in Rot: Deutliches Wachstum in der ersten Jahreshälfte
Suche...
ETF Sparplan

Evercore Partner a Aktie 2564420 / US29977A1051

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.07.2026 12:50:16

Evercore Inc. Q2 Income Retreats

Evercore Partner a
277.84 CHF 0.31%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Evercore Inc. (EVR) announced a profit for second quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings came in at $95.277 million, or $2.32 per share. This compares with $97.201 million, or $2.36 per share, last year.

Excluding items, Evercore Inc. reported adjusted earnings of $127.056 million or $2.91 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 18.8% to $990.199 million from $833.830 million last year.

Evercore Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $95.277 Mln. vs. $97.201 Mln. last year. -EPS: $2.32 vs. $2.36 last year. -Revenue: $990.199 Mln vs. $833.830 Mln last year.

In eigener Sache

Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback

Nach dem Aufstieg in die Börsenelite geriet die Aktie zunächst unter Druck. Starke Quartalszahlen, der rasante Aufstieg von Nemluvio und ein angehobener Ausblick sprechen nun jedoch wieder für höhere Kurse.

Weiterlesen!