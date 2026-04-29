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29.04.2026 12:51:34
Evercore Inc. Announces Advance In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - Evercore Inc. (EVR) revealed a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $301.24 million, or $7.20 per share. This compares with $146.18 million, or $3.48 per share, last year.
Excluding items, Evercore Inc. reported adjusted earnings of $334.74 million or $7.53 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 100.3% to $1.392 billion from $694.83 million last year.
Evercore Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $301.24 Mln. vs. $146.18 Mln. last year. -EPS: $7.20 vs. $3.48 last year. -Revenue: $1.392 Bln vs. $694.83 Mln last year.
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