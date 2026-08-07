EverCommerce veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

EverCommerce veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

EverCommerce hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.040 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 152.0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EverCommerce 148.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch