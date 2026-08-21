Everbright Securities stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Everbright Securities hat am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.23 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.190 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Everbright Securities im vergangenen Quartal 4.17 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30.49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Everbright Securities 3.20 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch