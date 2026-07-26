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Everbright Digital Aktie 142712508 / KYG322121057

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26.07.2026 18:05:41

Everbright Digital Prices Public Offering Of 4.293 Mln Ordinary Shares At $1.88/Shr

(RTTNews) - Everbright Digital Holding Limited (EDHL), an integrated marketing solutions provider, announced that it has priced public offering of 4.293 million ordinary shares at $1.88 per share. The offering is expected to close on or about July 28, 2026.

The comapny expects offering gross proceeds of about $8.07 mln before placement agent fees and other offering expenses.

Everbright intends to use offering net proceeds for working capital and general corporate purposes.

WestPark Capital, Inc. serves as the sole placement agent for the offering.

In eigener Sache

Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial

Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’217.04 13.80 S4B3QU
Short 15’789.40 8.83 SCRBEU
SMI-Kurs: 14’327.20 24.07.2026 17:30:28
Long 13’740.87 19.74 S1BOXU
Long 13’433.12 13.80 SGBWIU
Long 12’858.21 8.88 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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