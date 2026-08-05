Eva Live: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Eva Live hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Eva Live ein Ergebnis je Aktie von 0.080 USD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 4.2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 1.45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch