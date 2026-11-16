Eva Live legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Eva Live hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.38 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.060 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 3.7 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 24.03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch